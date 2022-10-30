В России не исключают возвращения к "зерновой сделке", но есть условие

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в воскресенье заявил, что Москва может вернуться к выполнению "зернового соглашения", но будет рассматривать этот вопрос после расследования ударов по Черноморскому флоту в Севастополе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося (в Севастополе). Это полнейшее безобразие, нарушаются все условия, которые были согласованы ранее", - сказал заместитель главы МИД РФ журналистам в Москве.

"Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, - вы знаете, Россия созвала СБ ООН, где будет обсуждаться эта проблема, - только после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги", - добавил он.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зерновой сделки" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

В ООН прокомментировали, что "поддерживают контакты" с российскими властями после сообщений о выходе из инициативы. ЕС, США и НАТО призвали РФ возобновить участие в "зерновой сделке", а в Турции заявили о проведении переговоров с участниками договоренности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зерновой сделки", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Стоит отметить, что действие "зерновой сделки" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.