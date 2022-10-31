Міноборони Молдови не зафіксувало порушення повітряного простору збитою ракетою

Міноборони Молдови повідомило, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору країни ракетою, яку збила українська ППО й уламки впали на території Молдови поруч з українським кордоном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker, цитуючи заяву Міноборони.

"У зв’язку з інцидентом повідомляємо, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили ніяких незаконних польотів у повітряному просторі Молдови. Зазначимо, радіолокаційні станції не виявили фрагменти збитої ракети через їхній незначний розмір та малу відображаючу поверхню", - повідомили у відомстві.

Зазначається також, що на місце падіння ракети вирушили сапери.

Нагадаємо, в МВС Молдови повідомили, що під час масованої ракетної атаки РФ проти України вранці 31 жовтня одна з ракет, збитих українською системою ППО, впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований на кордоні з Україною. У деяких будинках у селі вилетіли вікна, ніхто не постраждав.

У МЗС України після інциденту нагадали про необхідність систем ПРО і ППО.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня три російські ракети порушили повітряний простір Молдови.