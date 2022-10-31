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Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства сбитой ракетой

Понедельник, 31 октября 2022, 12:45

Минобороны Молдовы сообщило, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетой, которую сбила украинская ПВО и обломки которой упали на территории Молдовы рядом с украинской границей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker, цитируя заявление Минобороны.

"В связи с инцидентом сообщаем, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили никаких незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы. Отметим, радиолокационные станции не обнаружили фрагменты сбитой ракеты из-за их незначительного размера и малой отражающей поверхности", - сообщили в ведомстве. 

Отмечается также, что на место падения ракеты отправились саперы.

Напомним, в МВД Молдовы сообщили, что во время массированной ракетной атаки РФ против Украины утром 31 октября одна из ракет, сбитых украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча, который расположен на границе с Украиной. В некоторых домах в селе вылетели окна, никто не пострадал.

В МИД Украины после инцидента напомнили о необходимости систем ПРО и ПВО.

Во время массированного обстрела Украины 10 октября три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

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Молдова Война с РФ

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