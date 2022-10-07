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Орбан: провальну санкційну політику Брюсселя треба змінювати

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 07:16

Глава угорського уряду Віктор Орбан після саміту Європейської політичної спільноти у Празі закликав до зміни санкційної політики ЄС щодо Росії.

Про це Орбан написав на своєму Facebook, пише "Європейська правда".

"Санкції не виправдали покладених на них надій, війна не закінчилася. Європа повільно спливає кров'ю, а Росія тим часом непогано заробляє. Зрозуміло, що провальну санкційну політику Брюсселя треба змінювати!", - заявив Віктор Орбан.

Він зазначив, що Будапешт боровся за звільнення від нафтового ембарго та санкцій, і останніми днями вдалося добитися, щоб нові санкції не поширювалися ні на атомну енергетику Угорщини, ні на постачання газу в Угорщину. 

Однак, за його словами, санкції підняли ціни на енергоносії, і для Угорщини вони "майже непідйомні". Варто зазначити,  у ЄС наполягають, що ціни на енергоносії почали зростати ще до початку війни та введення санкцій, і це пов’язано з енергетичним шантажем Кремля.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Угорщина отримала від "Газпрому" відстрочку для платежів у розмірі близько 1,9 мільярда євро, які вона мала б перерахувати протягом цього опалювального сезону. 

Агентство пише, що у зимовий період 2022/23 року Будапешт без урахування відстрочки, ймовірно, має заплатити за російський газ 4 млрд євро.

У вересні Віктор Орбан анонсував "національні консультації" з угорцями щодо санкцій проти РФ.

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Орбан Угорщина санкції

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