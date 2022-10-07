Орбан: провальную санкционную политику Брюсселя нужно менять

Глава венгерского правительства Виктор Орбан после саммита Европейского политического сообщества в Праге призвал к изменению санкционной политики ЕС в отношении России.

Об этом Орбан написал на своем Facebook, пишет "Европейская правда".

"Санкции не оправдали возложенных на них надежд, война не закончилась. Европа медленно истекает кровью, а Россия в это время неплохо зарабатывает. Понятно, что провальную санкционную политику Брюсселя нужно менять!", - заявил Виктор Орбан.

Он отметил, что Будапешт боролся за освобождение от нефтяного эмбарго и санкций и в последние дни удалось добиться, чтобы новые санкции не распространялись ни на атомную энергетику Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию.

Однако, по его словам, санкции подняли цены на энергоносители, и для Венгрии они "практически неподъемные". Стоит отметить, что в ЕС настаивают, что цены на энергоносители начали расти еще до начала войны и введения санкций, и это связано с энергетическим шантажом Кремля.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Венгрия получила от "Газпрома" отсрочку для платежей в размере около 1,9 миллиарда евро, которые она должна перечислить в течение этого отопительного сезона.

Агентство пишет, что в зимний период 2022/23 года Будапешт без учета отсрочки, по всей вероятности, должен заплатить за российский газ 4 млрд евро.

В сентябре Виктор Орбан анонсировал "национальные консультации" с венграми по поводу санкций против РФ.