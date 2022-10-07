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Меркель заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участю Росії

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 07:48

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель застерегла від ігнорування погроз Росії у контексті війни в Україні як блефу.

Про це вона сказала на церемонії, присвяченій 77-річчю Süddeutsche Zeitung у Мюнхені, пише "Європейська правда".

Меркель заявила, що напад на Україну став "глибоким поворотним моментом", і що "нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку".

Вона наголосила, що міцного миру в Європі може бути досягнуто лише за участю Росії.

"Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася", - цитує Меркель Агентство DPA.

Днями Меркель порадила всерйоз ставитися до ядерних погроз Путіна.

У червні Меркель припустила, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Війна з РФ Меркель Путін

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