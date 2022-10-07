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Меркель заявила, что крепкий мир в Европе возможен только с участием России

Пятница, 7 октября 2022, 07:48

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла от игнорирования угроз России в контексте войны в Украине как блефа.

Об этом она сказала на церемонии, посвященной 77-летию Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, пишет "Европейская правда".

Меркель заявила, что нападение на Украину стало "глубоким поворотным моментом", и что "нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала".

Она подчеркнула, что крепкий мир в Европе может быть достигнут только с участием России.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война действительно еще не закончилась", - цитирует Меркель Агентство DPA.

На днях Меркель посоветовала всерьез относиться к ядерным угрозам Путина.

В июне Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину.

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Война с РФ Меркель Путин

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