У серпні Польща прийняла найбільше українських біженців

У серпні 2022 року серед держав-членів ЄС, щодо яких є відповідні дані, Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українським біженцям, а саме 67 280.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Євростату, опубліковані у п’ятницю.

Після Польщі найбільшу кількість статусів про тимчасовий захист біженцям із України видали Німеччина (62 140), Румунія (9 715), Франція (6 410) та Іспанія (6 165).

Водночас у відсотковому співвідношенні до населення найвищий показник кількості громадян України, яким було надано тимчасовий захист у серпні 2022 року, на тисячу жителів був зафіксований в Естонії (1,9), за нею йдуть Польща (1,8) і Литва (1,4).

Якщо порівняти з липнем 2022 року, кількість українців, які отримали тимчасовий захист, скоротилася в 12 з 22 країн-членів ЄС, щодо яких є відповідні дані.

Найбільше скорочення спостерігалося в Болгарії (-1 985 осіб), далі йдуть Ірландія (-1 690) та Угорщина (-1 240). Водночас значний приріст зафіксовано в Польщі (+9 990), Франції (+2 585) та Румунії (+2 320).

Станом на кінець серпня Польща повідомила про 1,3 мільйона українців, які отримали тимчасовий захист ЄС. За нею йшли Іспанія (139 965), Болгарія (130 290) і Словаччина (86 965).

Більшість українців, яким було надано тимчасовий захист у ЄС, – це жінки та дівчата.

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