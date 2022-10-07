В августе Польша приняла больше всего украинских беженцев

В августе 2022 года среди государств-членов ЕС, по которым есть соответствующие данные, Польша предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинским беженцам, а именно 67 280.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Евростата, опубликованные в пятницу.

После Польши наибольшее количество статусов о временной защите беженцам из Украины выдали Германия (62 140), Румыния (9 715), Франция (6 410) и Испания (6 165).

В то же время в процентном соотношении к населению самый высокий показатель количества граждан Украины, которым была предоставлена временная защита в августе 2022 года, на тысячу жителей был зафиксирован в Эстонии (1,9), за ней следуют Польша (1,8) и Литва (1,4).

Если сравнить с июлем 2022 года, количество украинцев, получивших временную защиту, сократилось в 12 из 22 стран-членов ЕС, по которым есть соответствующие данные.

Наибольшее сокращение наблюдалось в Болгарии (-1 985 человек), далее следуют Ирландия (-1 690) и Венгрия (-1 240). В то же время значительный прирост зафиксирован в Польше (+9 990), Франции (+2 585) и Румынии (+2 320).

По состоянию на конец августа Польша сообщила о 1,3 миллиона украинцев, которые получили временную защиту ЕС. За ней шли Испания (139 965), Болгария (130 290) и Словакия (86 965).

Большинство украинцев, которым была предоставлена временная защита в ЕС, - это женщины и девушки.

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