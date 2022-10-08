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Вибух на АЗС в Ірландії: щонайменше троє загиблих

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Субота, 8 жовтня 2022, 08:09

На околиці ірландського села Кріслох у п’ятницю ввечері стався вибух на автозаправній станції, внаслідок якого загинули не менш як троє людей, є також поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Унаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна в сусідніх будівлях.

Окрім АЗС, у будівлі, де стався вибух, були розташовані крамниця, перукарня та інші підприємства.

На місце аварії прибули правоохоронці, рятувальники й медики, а також родичі людей, які, як вважається, можуть перебувати під завалами.

Дороги до Кріслоха на час обстеження завалів перекрили, а місцевий готель перестав приймати бронювання, щоб розмістити в себе надзвичайників.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін висловив співчуття жителям Кріслоха й родичам загиблих і поранених.

Причину вибуху поки не називають.

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