Вибух на АЗС в Ірландії: щонайменше троє загиблих

На околиці ірландського села Кріслох у п’ятницю ввечері стався вибух на автозаправній станції, внаслідок якого загинули не менш як троє людей, є також поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Унаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна в сусідніх будівлях.

Окрім АЗС, у будівлі, де стався вибух, були розташовані крамниця, перукарня та інші підприємства.

Our thoughts are very much with the community of #Creeslough after the tragic events of today.



We're also thinking of the first responders from all services that are working at the scene #Donegal pic.twitter.com/8dcRHeLU5W