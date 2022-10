Взрыв на АЗС в Ирландии: по меньшей мере трое погибших

На окраине ирландского села Креслох в пятницу вечером произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате которого погибли не менее трех человек, есть также раненые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

В результате взрыва была полностью разрушена АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснули окна в соседних зданиях.

Кроме АЗС, в здании, где произошел взрыв, были расположены магазин, парикмахерская и другие предприятия.

