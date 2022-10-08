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В Турции говорят, что Путин хочет "новой большой сделки" с Западом

Суббота, 8 октября 2022, 09:08

Советник президента Турции Ибрагим Калин считает, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить в частности желание Москвы идти на переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", такое Калине сказал в интервью CNN.

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос - это новое соглашение между Россией и западным миром", - считает он.

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По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Комментируя решение Украины не вести переговоры с Россией, пока ее президентом будет Владимир Путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.

"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесен?" - отметил он.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после аннексии Россией четырех частично оккупированных украинских областей.

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Турция Война с РФ

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