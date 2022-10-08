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Вибух на АЗС в Ірландії: вже семеро загиблих

Субота, 8 жовтня 2022, 11:14

Унаслідок вибуху на автозаправній станції на околиці села Кріслох в Ірландії загинули семеро людей, також повідомляється про велику кількість поранених.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Речниця поліції Ірландії зазначила, що вісьмох людей було ушпиталено з місці аварії, а пошукові роботи тривають, тож кількість постраждалих може збільшитися.

Нагадаємо, вибух на АЗС неподалік Кріслоха стався по обіді в п'ятницю. Унаслідок вибуху було повністю зруйновано станцію і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна в сусідніх будівлях.

Окрім АЗС, у будівлі, де стався вибух, були розташовані крамниця, перукарня та інші підприємства.

Дороги до Кріслоха на час обстеження завалів перекрили, а місцевий готель перестав приймати бронювання, щоб розмістити в себе надзвичайників.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін висловив співчуття жителям Кріслоха й родичам загиблих і поранених.

Причину вибуху поки не називають.

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