Вибух на АЗС в Ірландії: вже семеро загиблих
Унаслідок вибуху на автозаправній станції на околиці села Кріслох в Ірландії загинули семеро людей, також повідомляється про велику кількість поранених.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.
Речниця поліції Ірландії зазначила, що вісьмох людей було ушпиталено з місці аварії, а пошукові роботи тривають, тож кількість постраждалих може збільшитися.
Нагадаємо, вибух на АЗС неподалік Кріслоха стався по обіді в п'ятницю. Унаслідок вибуху було повністю зруйновано станцію і пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна в сусідніх будівлях.
Окрім АЗС, у будівлі, де стався вибух, були розташовані крамниця, перукарня та інші підприємства.
Дороги до Кріслоха на час обстеження завалів перекрили, а місцевий готель перестав приймати бронювання, щоб розмістити в себе надзвичайників.
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін висловив співчуття жителям Кріслоха й родичам загиблих і поранених.
Причину вибуху поки не називають.