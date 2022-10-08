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Взрыв на АЗС в Ирландии: уже семеро погибших

Суббота, 8 октября 2022, 11:14

В результате взрыва на автозаправочной станции на окраине села Креслох в Ирландии погибли семь человек, также сообщается о большом количестве раненых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Пресс-секретарь полиции Ирландии отметила, что восемь человек были госпитализированы с месте аварии, а поисковые работы продолжаются, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Напомним, взрыв на АЗС неподалеку Креслоха произошел после обеда в пятницу. В результате взрыва была полностью разрушена станция и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснуло окна в соседних зданиях.

Кроме АЗС, в здании, где произошел взрыв, были расположены магазин, парикмахерская и другие предприятия.

Дороги в Креслох на время обследования завалов перекрыли, а местный отель перестал принимать бронирование, чтобы разместить у себя чрезвычайников.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил соболезнования жителям Креслоха и родственникам погибших и раненых.

Причину взрыва пока не называют.

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