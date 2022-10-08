Посол ЄС в Україні претендував на одну з ключових посад у Раді ЄС, але обрали іншу кандидатку

Посла ЄС в Україні, естонця Матті Маасікаса просували на посаду генерального секретаря у Раді ЄС, що є дуже впливовою посадою в цьому органі, проте у підсумку на неї обрали швейцарку Терез Бланше, яку називають компромісною кандидаткою.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Посада генерального секретаря не потрапляє у фокус уваги медіа, але на практиці особа, що обіймає її, має вплив на майже всі важливі рішення.

У п’ятницю 7 жовтня лідери ЄС вирішили обрати Бланше на цю посаду. Досі вона з 2012 року опікувалася юридичною службою Ради ЄС.

За інформацією видання, Бланше стала компромісною кандидаткою на заміну своєму попереднику, данцю Єппе Транхольму-Міккельсену, який пішов з посади для роботи в МЗС Данії. Країни довго сперечалися про те, хто має замінити його.

За інформацією видання, чимало країн Західної Європи спершу активно просували кандидатуру посла Франції у ЄС Філіпа Легліз-Коста. Тим часом багато країн Центрально-Східної Європи мали застереження з приводу того, щоб близький соратник Макрона отримав впливову посаду, оскільки вважають, що президент Євроради Шарль Мішель часто поділяє позицію Франції. Східні члени ЄС виступали за кандидатуру Матті Маасікаса, який перед роботою в Україні був послом Естонії у ЄС. Також вони аргументували прагнення призначити Маасікаса тим, що східні члени ЄС менше представлені на вищих посадах у Раді ЄС. Опоненти зауважували, що держави Балтії все ж мають високу посаду - латвійку Ільзе Юхансоне на посаді генсекретаря Єврокомісії.

Призначення Бланше для багатьох стало несподіванкою, оскільки до цього тижня її ім’я навіть не фігурувало у дискусіях.

Терез Бланше - дуже шанована посадовиця, проте не має типового для своїх попередників досвіду, які зазвичай обіймали посаду посла при ЄС від своєї країни.