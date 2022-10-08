Посла ЕС в Украине продвигали на топ-должность в Совете ЕС, но выбрали другую кандидатку

Посла ЕС в Украине, эстонца Матти Маасикаса продвигали на должность генерального секретаря в Совете ЕС, которая является очень влиятельной должностью в этом органе, однако в итоге на нее выбрали швейцарку Терез Бланше, которую называют компромиссной кандидаткой.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Должность генерального секретаря не попадает в фокус внимания медиа, но на практике лицо, занимающее ее, имеет влияние на почти все важные решения.

В пятницу 7 октября лидеры ЕС решили избрать Бланше на эту должность. До сих пор она с 2012 года занималась юридической службой Совета ЕС.

По информации издания, Бланше стала компромиссным кандидатом на замену своему предшественнику, датчанину Йеппе Транхольму-Миккельсену, который ушел с должности для работы в МИД Дании. Страны долго спорили о том, кто должен заменить его.

По информации издания, многие страны Западной Европы сначала активно продвигали кандидатуру посла Франции в ЕС Филиппа Леглиз-Коста. Между тем многие страны Центрально-Восточной Европы имели предостережения по поводу того, чтобы близкий соратник Макрона получил влиятельную должность, поскольку считают, что президент Евросовета Шарль Мишель и так часто разделяет позицию Франции. Восточные члены ЕС выступали за кандидатуру Матти Маасикаса, который перед работой в Украине был послом Эстонии в ЕС. Также они аргументировали стремление назначить Маасикаса тем, что восточные члены ЕС меньше представлены на высших должностях в Совете ЕС. Оппоненты отмечали, что государства Балтии все же имеют высокую должность - представительницу Латвии Ильзе Юхансоне на должности генсекретаря Еврокомиссии.

Назначение Бланше для многих стало неожиданностью, поскольку до этой недели ее имя даже не фигурировало в дискуссиях.

Терез Бланше - очень уважаемая чиновница, однако не имеет типичного для своих предшественников опыта, которые обычно занимали должность посла при ЕС от своей страны.