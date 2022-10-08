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У Мінтранспорту Німеччини підтвердили, що причиною несправності на залізниці стала диверсія

Субота, 8 жовтня 2022, 19:31

Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

"Причиною стали диверсійні дії на кабельній мережі. Кабелі, які є необхідними для залізничного руху, зумисно й цілеспрямовано обрізали. Зараз ми не можемо сказати нічого більше ні про атаку, ні про зловмисників. Все це має встановити розслідування", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, вранці у північній частині Німеччини увесь рух на залізниці зупинився на три години через пошкодження критично важливих комунікацій. 

Неофіційно ЗМІ дізналися, що кабелі мережі пошкодили щонайменш у двох місцях.

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Німеччина інциденти

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