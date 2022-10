У Мінтранспорту Німеччини підтвердили, що причиною несправності на залізниці стала диверсія

Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

"Причиною стали диверсійні дії на кабельній мережі. Кабелі, які є необхідними для залізничного руху, зумисно й цілеспрямовано обрізали. Зараз ми не можемо сказати нічого більше ні про атаку, ні про зловмисників. Все це має встановити розслідування", - прокоментував міністр.

"Cables were deliberately and wilfully cut."



Germany's transport minister has confirmed that the disruption to train traffic in the country's north was due to acts of sabotage. pic.twitter.com/rLO0m0hSMu