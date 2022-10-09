Мінськ звинуватив Україну в "підготовці удару", МЗС допускає, що це складова провокації РФ

В МЗС України повідомили, що Білорусь увечері викликала українського посла та звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Він повідомив, що посла України у Мінську Ігоря Кизима увечері 8 жовтня запросили до білоруського МЗС та вручили ноту, де стверджується, що Україна нібито планує удар по території Білорусі.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України", - зазначив Олег Ніколенко.

Він закликав білоруський народ не піддаватися на провокації.

"Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", - наголосив речник.

На сайті МЗС Білорусі наразі відсутня інформація про виклик українського посла.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко де-факто визнав участь Білорусі у війні РФ проти України, але вказав, що це має в основному невійськовий або "оборонний" вимір.

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