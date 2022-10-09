Минск обвинил Украину в "подготовке удара", МИД допускает, что это часть плана РФ

В МИД Украины сообщили, что Беларусь вечером вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Он сообщил, что посла Украины в Минске Игоря Кизима вечером 8 октября пригласили в белорусский МИД и вручили ноту, где утверждается, что Украина якобы планирует удар по территории Беларуси.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшего обвинения Украины", - отметил Олег Николенко.

Он призвал белорусский народ не поддаваться на провокации.

"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении её агрессии против Украины", - подчеркнул спикер.

На сайте МИД Беларуси пока отсутствует информация о вызове украинского посла.