У Латвії підпалили авто сім’ї біженців з України – воно згоріло вщент

У східному латвійському регіоні Латгалія в ніч проти п’ятниці невідомі підпалили "Жигулі", які належали сім’ї українських біженців, і Ford власника гостьового будинку Villa Roza.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Villa Roza з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала прихистком для пів сотні біженців. Після вечора четверга мешканці помітили у дворі полум’я.

Дружина власника "Жигулів" Валентина Рощупкіна розповіла, що машину не встигли загасити – вона повністю згоріла. Через деякий час зайнявся і Ford, який належить власнику гостьового будинку – його врятувати встигли.

Автомобіль сім'ї біженців з України, який згорів ущент Фото: LSM

"Пожежники не встигли далеко виїхати, ми знову викликали їх і поліцію. Тоді вже було зафіксовано, що стався підпал. Тому що спочатку думали, що наша машина загорілася сама. Хоча два дні ми на ній нікуди не їздили", – розповіла жінка.

Її сім’я разом із матір'ю-пенсіонеркою приїхали до Латвії наприкінці травня з окупованої території України. Їхній будинок там зруйнований. На машині сім’я збиралася повернутися додому після війни.

Представниця поліції Латвії Діана Лукіна підтвердила LSM обидва епізоди підпалу. За її словами, підозрюється умисний підпал, тож було порушено кримінальну справу.