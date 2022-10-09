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В Латвии подожгли авто семьи беженцев из Украины - оно сгорело дотла

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Воскресенье, 9 октября 2022, 08:26

В восточном латвийском регионе Латгалия в ночь на пятницу неизвестные подожгли "Жигули", которые принадлежали семье украинских беженцев, и Ford владельца гостевого дома Villa Roza.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Villa Roza с начала полномасштабного вторжения России в Украину стала пристанищем для полсотни беженцев. После вечера четверга жители заметили во дворе пламя.

Жена владельца "Жигулей" Валентина Рощупкина рассказала, что машину не успели потушить - она полностью сгорела. Через некоторое время загорелся и Ford, который принадлежит владельцу гостевого дома - его спасти успели.

Автомобиль семьи беженцев из Украины, который сгорел дотла
Автомобиль семьи беженцев из Украины, который сгорел дотла
ФОТО: LSM

"Пожарные не успели далеко уехать, мы снова вызвали их и полицию. Тогда уже было зафиксировано, что произошел поджог. Потому что сначала думали, что наша машина загорелась сама. Хотя два дня мы на ней никуда не ездили", - рассказала женщина.

Ее семья вместе с матерью-пенсионеркой приехали в Латвию в конце мая с оккупированной территории Украины. Их дом там разрушен. На машине семья собиралась вернуться домой после войны.

Представительница полиции Латвии Диана Лукина подтвердила LSM оба эпизода поджога. По ее словам, подозревается умышленный поджог, поэтому было возбуждено уголовное дело.

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