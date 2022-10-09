Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Чехія направила військових для патрулювання кордону зі Словаччиною

Неділя, 9 жовтня 2022, 11:33

Із неділі близько 320 чеських військовослужбовців допомагатимуть поліції та митникам охороняти кордон зі Словаччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Солдати сухопутних військ Чехії будуть розміщені в прикордонних регіонах Південна Моравія, Злін і Моравія-Сілезія. Вони працюватимуть у чотири зміни по 80 військових.

Цьому передувало рішення уряду Чехії запровадити тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною, щоб запобігти проникненню в країну нелегальних мігрантів.

Відтоді, за даними поліції Чехії, було перевірено понад 226 тисяч людей, із них виявили понад 1700 мігрантів і арештували майже 50 контрабандистів.

Режим посиленого контролю чесько-словацького кордону триватиме до 28 жовтня.

Чехія також хоче обговорити це питання зі своїми партнерами по Вишеградській четвірці – Словаччиною, Польщею, Угорщиною, а також з Австрією, яка також потерпає від нелегальної міграції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Словаччина

Статті

Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею

Близькою є домовленість про мир на Південному Кавказі, де Росія має зазнати поразки... Мая Санду стала зіркою зустрічей у Празі...
8 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Праги

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні

98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда

Військово-морський флот Чехії, морське міністерство та пивопроводи "Пивний потік" та "Пивний потік-2" – у Чехії вже тиждень не вщухає справжній інтернет-шторм. 
7 жовтня 2022 — Іванна Костіна, Європейська правда