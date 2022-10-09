Чехія направила військових для патрулювання кордону зі Словаччиною

Із неділі близько 320 чеських військовослужбовців допомагатимуть поліції та митникам охороняти кордон зі Словаччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Солдати сухопутних військ Чехії будуть розміщені в прикордонних регіонах Південна Моравія, Злін і Моравія-Сілезія. Вони працюватимуть у чотири зміни по 80 військових.

Цьому передувало рішення уряду Чехії запровадити тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною, щоб запобігти проникненню в країну нелегальних мігрантів.

Відтоді, за даними поліції Чехії, було перевірено понад 226 тисяч людей, із них виявили понад 1700 мігрантів і арештували майже 50 контрабандистів.

Режим посиленого контролю чесько-словацького кордону триватиме до 28 жовтня.

Чехія також хоче обговорити це питання зі своїми партнерами по Вишеградській четвірці – Словаччиною, Польщею, Угорщиною, а також з Австрією, яка також потерпає від нелегальної міграції.