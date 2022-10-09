Чехия направила военных для патрулирования границы со Словакией

С воскресенья около 320 чешских военнослужащих будут помогать полиции и таможенникам охранять границу со Словакией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Солдаты сухопутных войск Чехии будут размещены в приграничных регионах Южная Моравия, Злин и Моравия-Силезия. Они будут работать в четыре смены по 80 военных.

Этому предшествовало решение правительства Чехии ввести временный контроль на своих границах со Словакией, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов.

С тех пор, по данным полиции Чехии, было проверено более 226 тысяч человек, из них обнаружили более 1700 мигрантов и арестовали почти 50 контрабандистов.

Режим усиленного контроля чешско-словацкой границы продлится до 28 октября.

Чехия также хочет обсудить этот вопрос со своими партнерами по Вышеградской четверке - Словакией, Польшей, Венгрией, а также с Австрией, которая также страдает от нелегальной миграции.