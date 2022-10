Кулеба після ракетного удару по Запоріжжю закликає швидше передати Україні ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони після ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули не менш як 12 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", – написав Кулеба у Twitter.

Russia continues its missile terror against civilians in Zaporizhzhia. 12 strikes on residential areas overnight, at least 12 killed and many more wounded. We urgently need more modern air and missile defense systems to save innocent lives. I urge partners to speed up deliveries. pic.twitter.com/nnUT4Lu32d