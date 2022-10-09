Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба після ракетного удару по Запоріжжю закликає швидше передати Україні ППО

Неділя, 9 жовтня 2022, 12:12

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони після ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинули не менш як 12 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", – написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, в ніч проти неділі Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши 12 ракет. За попередніми даними, загинули щонайменше 12 людей, ще близько пів сотні постраждали.

Удар по Запоріжжю відбувся наступного для після вибуху на Кримському мосту, який російська сторона приписує українським спецслужбам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба Війна з РФ

Статті

Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею

Близькою є домовленість про мир на Південному Кавказі, де Росія має зазнати поразки... Мая Санду стала зіркою зустрічей у Празі...
8 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Праги

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні

98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда

Військово-морський флот Чехії, морське міністерство та пивопроводи "Пивний потік" та "Пивний потік-2" – у Чехії вже тиждень не вщухає справжній інтернет-шторм. 
7 жовтня 2022 — Іванна Костіна, Європейська правда