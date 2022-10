Кулеба после ракетного удара по Запорожью призывает быстрее передать Украине ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны после ракетного удара по Запорожью, в результате которого погибли не менее 12 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в большем количестве современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал Кулеба в Twitter.

Russia continues its missile terror against civilians in Zaporizhzhia. 12 strikes on residential areas overnight, at least 12 killed and many more wounded. We urgently need more modern air and missile defense systems to save innocent lives. I urge partners to speed up deliveries. pic.twitter.com/nnUT4Lu32d