В МЗС відповіли на звинувачення РФ про нібито провокування Молдови на "силові дії" в Придністров’ї

У Міністерстві закордонних справ України назвали "переведенням стрілок" заяви посадовця російського МЗС, який звинуватив Київ у підбурюванні Кишинева на "силові дії" щодо Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, як повідомлялося, нагадав про теракти у невизнаному регіоні у квітні-червні, сліди яких Тирасполь "побачив" в Україні, заявив про розкручування Україною ідеї про загрозу російського контингенту в Придністров'ї, буцімто щоб спровокувати Кишинів на силові дії і розхитати ситуацію в регіоні.

"Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія. А Україна завжди стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови", - наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду висловила думку, що у разі перемоги України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, могли б виникнути умови для врегулювання придністровського конфлікту.

Наскільки ймовірною є атака на Україну з боку Придністров'я і чому Молдова відмовляється воювати за звільнення Придністров'я - слухайте або читайте в інтерв’ю з депутатом парламенту Молдови.