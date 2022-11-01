Через "зерновий коридор" після демаршу РФ пройшли вже 17 суден - Мінінфраструктури

За два дні відтоді, як Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі, через "зерновий коридор" в обох напрямках пройшли 17 суден, більшість - на вихід.

Про це повідомили у Мінінфраструктури України, пише "Європейська правда".

У відомстві розповіли, що у вівторок з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще три судна з 85 тисячами тонн агропродукції, з них два прямують до Лівії та Марокко. На завантаження прийшли два танкери, що повезуть олію до Йорданії та Румунії.

"Завдяки тому, що ООН та Туреччина збільшили кількість інспекційних груп до 10, Спільний координаційний центр (СКЦ) 31 жовтня перевірив 46 суден з 1,7 млн тонн української агропродукції, які вже вирушили до портів призначення. Черга із суден в Босфорі, які очікують на інспекцію, скоротилася до 147 суден як на вихід, так і на вхід", - зазначає Мінінфраструктури.

У відомстві додали, що за три місяці дії домовленості про "зерновий коридор" 422 судна вивезли з українських портів майже 10 млн тонн агропродукції і ця цифра могла б бути ще на третину більшою, якби російська сторона не гальмувала процес інспекції у Босфорі.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі.

В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася, а Путін вже наступного дня почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди.

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

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