Через "зерновой коридор" после демарша РФ прошли уже 17 судов - Мининфраструктуры

За два дня с тех пор, как Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе, через "зерновой коридор" в обоих направлениях прошли 17 судов, большинство - на выход.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

В ведомстве рассказали, что во вторник из портов "Черноморск" и "Южный" вышли еще три судна с 85 тысячами тонн агропродукции, из них два направляются в Ливию и Марокко. На загрузку пришли два танкера, которые повезут масло в Иорданию и Румынию.

"Благодаря тому, что ООН и Турция увеличили количество инспекционных групп до 10, Совместный координационный центр (СКЦ) 31 октября проверил 46 судов с 1,7 млн тонн украинской агропродукции, которые уже отправились в порты назначения. Очередь из судов в Босфоре, ожидающих инспекцию, сократилась до 147 судов как на выход, так и на вход", - отмечает Мининфраструктуры.

В ведомстве добавили, что за три месяца действия договоренности о "зерновом коридоре" 422 судна вывезли из украинских портов почти 10 млн тонн агропродукции и эта цифра могла бы быть еще на треть больше, если бы российская сторона не тормозила процесс инспекции в Босфоре.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе.

В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась, а Путин уже на следующий день начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению.

Читайте подробнее о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Дожмет ли Турция?