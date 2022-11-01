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Вучич розпорядився знищувати "ворожі дрони" після того, як їх помітили біля адмінмежі з Косовом

Вівторок, 1 листопада 2022, 18:14

Сербський президент Александар Вучич віддав розпорядження знищувати всі "ворожі безпілотники", які будуть помічені на території Центральної Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novosti.

Стверджується, що розпорядженню передував "інцидент" із виявленням неопізнаних дронів над позиціями збройних сил Сербії в районі міста Рашка (біля адміністративного кордону Сербії та Косова).

У відповідь у повітря були підняті сербські винищувачі МіГ-29, після чого невпізнані безпілотники полишили територію.

"Якби вони цього не зробили, то були б знищені, оскільки верховний головнокомандувач (Вучич) видав розпорядження про негайне реагування засобами протиповітряної оборони", – пише сербська газета.

Як стало відомо раніше у вівторок, війська Сербії приведені в стан підвищеної боєготовності через ситуацію в Косові.

З 1 листопада Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні. Це рішення впливає на косовських сербів, що досі користуються сербськими номерами авто й так подорожують через адміністративний кордон із Сербією.

Однак влада Косова піддалася міжнародному тиску та пом’якшила своє рішення, щоб уникнути заворушень сербської меншини через це питання.

Тепер у перші три тижні листопада власникам транспортних засобів з нелегальними номерами будуть лише оголошувати догани або попередження. Наступні два місяці їх штрафуватимуть, а ще три місяці, до 21 квітня, діятимуть так звані пробні номери.

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Сербія

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