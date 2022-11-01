Вучич распорядился уничтожать "вражеские дроны" после того, как их заметили возле админграницы с Косово

Сербский президент Александар Вучич отдал распоряжение уничтожать все "вражеские беспилотники", которые будут замечены на территории Центральной Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novosti.

Утверждается, что распоряжению предшествовал "инцидент" с обнаружением неопознанных дронов над позициями вооруженных сил Сербии в районе города Рашка (у административной границы Сербии и Косово).

В ответ в воздух были подняты сербские истребители МиГ-29, после чего неопознанные беспилотники покинули территорию.

"Если бы они этого не сделали, то были бы уничтожены, поскольку верховный главнокомандующий (Вучич) издал распоряжение о немедленном реагировании средствами противовоздушной обороны", - пишет сербская газета.

Как стало известно ранее во вторник, войска Сербии приведены в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации в Косово.

С 1 ноября Косово планировало ввести обязательную перерегистрацию всех автомобильных номеров на собственные. Это решение влияет на косовских сербов, которые до сих пор пользуются сербскими номерами авто и так путешествуют через административную границу с Сербией.

Однако власти Косово поддались международному давлению и смягчили свое решение, чтобы избежать беспорядков сербского меньшинства из-за этого вопроса.

Теперь в первые три недели ноября владельцам транспортных средств с нелегальными номерами будут только объявлять выговоры или предупреждения. Следующие два месяца их будут штрафовать, а еще три месяца, до 21 апреля, будут действовать так называемые пробные номера.