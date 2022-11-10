ЄС заборонив зустрічі з британськими чиновниками, якщо тільки вони не стосуються України - ЗМІ

Офіційним особам ЄС було наказано не проводити зустрічі з колегами з Великої Британії, якщо вони не пов’язані безпосередньо з війною в Україні або не є "юридично обов’язковими".

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

У листі, надісланому високопосадовцям Європейської комісії, генеральний секретар Комісії Ілзе Юхансон вимагала, щоб "усі генеральні директорати та служби інформували генеральний секретаріат про будь-які запити на двосторонні зустрічі з офіційними особами Сполученого Королівства або зацікавленими сторонами зі Сполученого Королівства, які мають відбутися або які відбулися, незалежно від рівня посадовців".

Зустрічі мають відбуватися лише в тому випадку, якщо вони є "юридично обов’язковими", стосуються виконання Угоди про вихід Британії з ЄС або суто стосуються війни в Україні.

"Відхилення запиту на зустріч слід пояснити на основі останніх подій у відносинах між ЄС і Сполученим Королівством", – йдеться у листі.

Брюссель і Лондон посварилися через низку питань після того, як у 2021 році набула чинності нова Угода про торгівлю та співпрацю, яка регулює відносини між ЄС і Британією, включаючи протокол щодо Північної Ірландії та доступ Британії до дослідницької програми Horizon Europe, причому обидві сторони запустили провадження про порушення проти іншого.

У листі також згадується урядовий законопроєкт, який зараз проходить через парламент Британії, який надасть міністрам повноваження скасовувати протокол щодо Північної Ірландії. У разі ухвалення законопроєкт стане "очевидним порушенням Угоди про вихід" і "становитиме безпрецедентне порушення міжнародних зобов'язань і довіри", заявила Юхансон.

"Запити слід надсилати або приймати лише після того, як буде повідомлено точку зору генерального секретаріату", — підсумувала вона.