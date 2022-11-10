ЕС запретил встречи с британскими чиновниками, если только они не касаются Украины - СМИ

Официальным лицам ЕС было приказано не проводить встречи с коллегами из Великобритании, если они не связаны непосредственно с войной в Украине или не являются "юридически обязательными".

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В письме, направленном высокопоставленным должностным лицам Европейской комиссии, генеральный секретарь Комиссии Илзе Юхансон потребовала, чтобы "все генеральные директораты и службы информировали генеральный секретариат о любых запросах на двусторонние встречи с официальными лицами Соединенного Королевства или заинтересованными сторонами из Соединенного Королевства, которые должны состояться или состоялись, независимо от уровня должностных лиц".

Встречи должны проходить только в том случае, если они "юридически обязательны", касаются выполнения Соглашения о выходе Британии из ЕС или непосредственно войны в Украине.

"Отклонение запроса на встречу следует объяснить на основе последних событий в отношениях между ЕС и Соединенным Королевством", – говорится в письме.

Брюссель и Лондон поссорились из-за ряда вопросов после того, как в 2021 году вступило в силу новое Соглашение о торговле и сотрудничестве, регулирующее отношения между ЕС и Британией, включая протокол по Северной Ирландии и доступ Британии к исследовательской программе Horizon Europe, причем обе стороны запустили разбирательства друг против друга.

В письме также упоминается правительственный законопроект, проходящий сейчас через парламент Британии, который предоставит министрам полномочия отменять протокол по Северной Ирландии. В случае принятия законопроект станет "очевидным нарушением Соглашения о выходе" и "составит беспрецедентное нарушение международных обязательств и доверия", заявила Юхансон.

"Запросы следует посылать или принимать только после того, как будет сообщена точка зрения генерального секретариата", - подытожила она.