Іспанія перегляне закон про заколот, за яким ув'язнили колишніх лідерів Каталонії
Коаліційний уряд Іспанії, очолюваний соціалістами, оголосив про плани щодо перегляду архаїчного закону про заколот, який використовувався для переслідування каталонських лідерів.
Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з Кримінальним кодексом Іспанії, злочин підбурювання до заколоту, що датується 1822 роком, визначається як "публічне і бурхливе повстання з метою перешкодити застосуванню закону силою або неправовими засобами". Максимальне покарання за цей злочин становить 15 років позбавлення волі.
У жовтні 2019 року дев'ятьох лідерів каталонського руху за незалежність, які брали участь в організації референдуму за незалежність регіону, було засуджено до тюремного ув'язнення на строк від 9 до 13 років після того, як їх визнали винними в підбурюванні до заколоту та нецільовому використанні державних коштів, але виправдали за найсерйознішим звинуваченням у насильницькому заколоті.
Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що його адміністрація подасть ініціативу на розгляд парламенту, назвавши її "кроком уперед" і тим, що допоможе "розрядити" ситуацію в Каталонії.
"Ми збираємося представити законодавчу ініціативу щодо реформування злочину заколоту і заміни його на злочин, який можна порівняти з тим, що існує в інших європейських демократичних країнах, таких як Німеччина, Франція, Італія, Бельгія і Швейцарія", - сказав він.
Санчес сказав, що злочин буде перейменовано на "громадські заворушення за обтяжуючих обставин" і передбачатиме максимальний термін тюремного ув'язнення у п'ять років, а не 15, щоб привести його у відповідність із покараннями за аналогічні злочини в інших європейських демократичних країнах.
Однак прем'єр-міністр наголосив, що він не розглядатиме вимоги руху за незалежність Каталонії про амністію для тих, хто намагався вийти зі складу Іспанії восени 2017 року.
Нагадаємо, Вищий суд Барселони виніс перший в Іспанії вирок за поширення фейків – користувач Twitter отримав умовне ув’язнення та штраф за публікацію фейкового відео про мігрантів.