Испания пересмотрит закон о мятеже, по которому посадили бывших лидеров Каталонии

Коалиционное правительство Испании, возглавляемое социалистами, объявило о планах по пересмотру архаичного закона о мятеже, который использовался для преследования каталонских лидеров.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Согласно Уголовному кодексу Испании, преступление подстрекательства к мятежу, которое датируется 1822 годом, определяется как "публичное и бурное восстание с целью воспрепятствовать применению закона силой или неправовыми средствами". Максимальное наказание за это преступление составляет 15 лет лишения свободы.

В октябре 2019 года девять лидеров каталонского движения за независимость, участвовавших в организации референдума за независимость региона, были приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет после того, как их признали виновными в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств, но оправдали по самому серьезному обвинению в насильственном мятеже.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что его администрация представит инициативу на рассмотрение парламента, назвав ее "шагом вперед" и тем, что поможет "разрядить" ситуацию в Каталонии.

"Мы собираемся представить законодательную инициативу по реформированию преступления мятежа и замене его на преступление, сравнимое с тем, что существует в других европейских демократических странах, таких как Германия, Франция, Италия, Бельгия и Швейцария", - сказал он.

Санчес сказал, что преступление будет переименовано в "общественные беспорядки при отягчающих обстоятельствах" и будет предусматривать максимальный срок тюремного заключения в пять лет, а не 15, чтобы привести его в соответствие с наказаниями за аналогичные преступления в других европейских демократических странах.

Однако премьер-министр подчеркнул, что он не будет рассматривать требования движения за независимость Каталонии об амнистии для тех, кто пытался выйти из состава Испании осенью 2017 года.