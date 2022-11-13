Проросійська партія "Шор" проводить черговий антиурядовий мітинг у Кишиневі
Неділя, 13 листопада 2022, 14:58
У Кишиневі 13 листопада знову зібралися члени та прихильники проросійської опозиційної партії "Шор", щоб вимагати відставки нинішньої влади.
Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".
Кілька сотень людей, які приїхали з різних районів країни, зібралися на проспекті Штефана чол Маре, скандуючи "Геть уряд і Маю Санду", "Геть диктатуру", "Дострокові вибори".
На місці присутні і члени Асоціації ветеранів Scutul Poporului у формі камуфляжу, які заявили, що охороняють захід.
Протестувальники мають намір іти маршем до Конституційного суду.
До управління поліції вже доставили 55 осіб із підозрілою поведінкою, близько половини з них - неповнолітні, кажуть правоохоронці.
...🇲🇩..."Down with Sandu, down with the government!" A new major anti-government protest is taking place in Chisinau.— Vũ thế Hưng (@vuthehung_555) November 13, 2022
Several thousand people took to the streets, stretching the flag of the republic. They move to the city center. The column is escorted by security officials. pic.twitter.com/jIkv76R7SK
Демонстрації партії "Шор" відбуваються дев’яту неділю поспіль. Вона очолювана депутатом Іланом Шором, якого у Молдові звинувачують у корупційній діяльності.
9 листопада кабмін Молдови на засіданні 9 листопада підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною.
Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту.
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