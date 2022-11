Проросійська партія "Шор" проводить черговий антиурядовий мітинг у Кишиневі

У Кишиневі 13 листопада знову зібралися члени та прихильники проросійської опозиційної партії "Шор", щоб вимагати відставки нинішньої влади.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Кілька сотень людей, які приїхали з різних районів країни, зібралися на проспекті Штефана чол Маре, скандуючи "Геть уряд і Маю Санду", "Геть диктатуру", "Дострокові вибори".

На місці присутні і члени Асоціації ветеранів Scutul Poporului у формі камуфляжу, які заявили, що охороняють захід.

Протестувальники мають намір іти маршем до Конституційного суду.

До управління поліції вже доставили 55 осіб із підозрілою поведінкою, близько половини з них - неповнолітні, кажуть правоохоронці.

...🇲🇩..."Down with Sandu, down with the government!" A new major anti-government protest is taking place in Chisinau.



Several thousand people took to the streets, stretching the flag of the republic. They move to the city center. The column is escorted by security officials. pic.twitter.com/jIkv76R7SK