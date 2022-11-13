Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Проросійська партія "Шор" проводить черговий антиурядовий мітинг у Кишиневі

відео
Неділя, 13 листопада 2022, 14:58

У Кишиневі 13 листопада знову зібралися члени та прихильники проросійської опозиційної партії "Шор", щоб вимагати відставки нинішньої влади.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Кілька сотень людей, які приїхали з різних районів країни, зібралися на проспекті Штефана чол Маре, скандуючи "Геть уряд і Маю Санду", "Геть диктатуру", "Дострокові вибори".

На місці присутні і члени Асоціації ветеранів Scutul Poporului у формі камуфляжу, які заявили, що охороняють захід.

Протестувальники мають намір іти маршем до Конституційного суду.

До управління поліції вже доставили 55 осіб із підозрілою поведінкою, близько половини з них - неповнолітні, кажуть правоохоронці.

Демонстрації партії "Шор" відбуваються дев’яту неділю поспіль. Вона очолювана депутатом Іланом Шором, якого у Молдові звинувачують у корупційній діяльності. 

9 листопада кабмін Молдови на засіданні 9 листопада підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною. 

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту.

Читайте більше у статті:  Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова

Статті

Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії

Що стоїть за російськими "активними заходами" у Норвегії? Чи є підстави говорити про підготовку диверсій на норвезькій енергетичній інфраструктурі?
11 листопада 2022 — Роман Горбик, для Європейської правди

Мін'єврокульт та інші збочення: чому поєднання євроінтеграції та Мінкульту є небезпечною ідеєю

Задумана реформа, якщо буде проведена, – стане найгіршим від 2014 року управлінським рішенням у сфері координації інтеграції України до ЄС та НАТО.
11 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому план Маршалла для України має стати і масштабним, і "зеленим" – лист United4Ukraine

Амбітний план переоснащення промисловості та економіки України має зробити Європу міцнішою перед обличчям загроз енергетичній безпеці та кліматичної кризи.
11 листопада 2022 — United4Ukraine