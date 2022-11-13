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Пророссийская партия "Шор" проводит очередной антиправительственный митинг в Кишиневе

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Воскресенье, 13 ноября 2022, 14:58

В Кишиневе 13 ноября снова собрались члены и сторонники пророссийской оппозиционной партии "Шор", чтобы потребовать отставки нынешней власти.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Несколько сотен людей, приехавших из разных районов страны, собрались на проспекте Штефана чел Маре, скандируя "Долой правительство и Маю Санду", "Долой диктатуру", "Досрочные выборы".

На месте присутствуют и члены Ассоциации ветеранов Scutul Poporului в форме камуфляжа, которые заявили, что охраняют мероприятие.

Протестующие намерены идти маршем к Конституционному суду.

В управление полиции уже доставили 55 человек с подозрительным поведением, около половины из них – несовершеннолетние, говорят правоохранители.

Демонстрации партии "Шор" проходят девятое воскресенье подряд. Она возглавляется депутатом Иланом Шором, обвиняемым в Молдове в коррупционной деятельности.

9 ноября Кабмин Молдовы на заседании 9 ноября поддержал предложение министра юстиции об обращении в Конституционный суд о признании партии "Шор" незаконной.

Стражи порядка провели серию обысков в офисах партии и изъяли деньги, которые могли предназначаться для "зарплаты" участникам акций протеста.

Читайте больше в статье: Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

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Молдова

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