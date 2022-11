Пророссийская партия "Шор" проводит очередной антиправительственный митинг в Кишиневе

В Кишиневе 13 ноября снова собрались члены и сторонники пророссийской оппозиционной партии "Шор", чтобы потребовать отставки нынешней власти.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Несколько сотен людей, приехавших из разных районов страны, собрались на проспекте Штефана чел Маре, скандируя "Долой правительство и Маю Санду", "Долой диктатуру", "Досрочные выборы".

На месте присутствуют и члены Ассоциации ветеранов Scutul Poporului в форме камуфляжа, которые заявили, что охраняют мероприятие.

Протестующие намерены идти маршем к Конституционному суду.

В управление полиции уже доставили 55 человек с подозрительным поведением, около половины из них – несовершеннолетние, говорят правоохранители.

...🇲🇩..."Down with Sandu, down with the government!" A new major anti-government protest is taking place in Chisinau.



Several thousand people took to the streets, stretching the flag of the republic. They move to the city center. The column is escorted by security officials. pic.twitter.com/jIkv76R7SK