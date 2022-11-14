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У Туреччині затримали підозрюваного в організації вибуху в пішохідній зоні Стамбула

Понеділок, 14 листопада 2022, 08:03

Турецькі правоохоронці затримали особу, яка, як вважають, залишила вибухівку на пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі.

Як повідомляє Anadolu, про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. 

Він повідомив, що співробітники управління поліції Стамбула затримали підозрюваного, а слідство має докази, що сліди атаки ведуть до Сирії. 

"За нашими оцінками, наказ надійшов з Кобані, а виконавець нападу прибув з Афріна", - сказав міністр.

За його словами, наявні докази вказують, що вибух організувала курдська PYD.

Крім того, одразу після вибуху поліція затримала близько двох десятків людей, підозрюючи їх у причетності до вибуху. Чи зняли з них підозри згодом, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим. 

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 6 осіб і ще 81 отримали поранення, з останніх 39 осіб вже виписали з лікарень після надання допомоги. П’ятеро з госпіталізованих - у реанімації.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вибух може бути терактом.  

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Туреччина

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