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В Турции задержали подозреваемого в организации взрыва в пешеходной зоне Стамбула

Понедельник, 14 ноября 2022, 08:03

Турецкие правоохранители задержали человека, который вероятно оставил взрывчатку на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.

Как сообщает Anadolu, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. 

Он сообщил, что сотрудники управления полиции Стамбула задержали подозреваемого, а следствие имеет доказательства, что следы атаки ведут в Сирию. 

"По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна", - сказал министр.

По его словам, имеющиеся доказательства указывают, что взрыв организовала курдская PYD.

Кроме того, сразу после взрыва полиция задержала около двух десятков человек, подозревая их в причастности к взрыву. Сняли ли с них подозрения впоследствии, пока не сообщают.

Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим. 

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных - в реанимации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв может быть терактом.  

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Турция

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