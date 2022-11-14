Іспанія продовжила розміщення систем Patriot в Туреччині

Іспанія продовжила розгортання своєї системи ППО Patriot у рамках місії НАТО в Туреччині до червня 2023 року.

Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Іспанії 13 листопада повідомило Туреччину про своє рішення. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар подзвонив своїй іспанській колезі Маргаріті Роблес і подякував їй за продовження розгортання Patriot.

У 2015 році Іспанія розгорнула свою систему ППО Patriot у південній провінції Адана для захисту повітряного простору Туреччини.

Раніше Німеччина, США та Нідерланди також розгорнули системи Patriot у Туреччині, але пізніше їх відкликали.

В даний час Іспанія є єдиною країною НАТО, яка продовжує розміщувати свої системи ППО на турецькій землі.

У 2012 році Анкара вимагає від НАТО розгортання систем протиповітряної оборони для відбиття сирійських ракетних атак.