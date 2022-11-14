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Испания продлила размещение систем Patriot в Турции

Понедельник, 14 ноября 2022, 08:47

Испания продлила развертывание своей системы ПВО Patriot в рамках миссии НАТО в Турции до июня 2023 года.

Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Испании 13 ноября уведомило Турцию о своем решении. Министр обороны Турции Хулуси Акар позвонил своей испанской коллеге Маргарите Роблес и поблагодарил ее за продление развертывания Patriot.

В 2015 году Испания развернула свою систему ПВО Patriot в южной провинции Адана для защиты воздушного пространства Турции.

Ранее Германия, США и Нидерланды также развернули системы Patriot в Турции, но позже их отозвали.

В настоящее время Испания единственная страна НАТО, которая продолжает размещать свои системы ПВО на турецкой земле.

В 2012 году Анкара потребовала от НАТО развертывания систем противовоздушной обороны для отражения сирийских ракетных атак.

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Испания Турция

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