Рада ратифікувала меморандум про співпрацю з НАТО

Верховна Рада в середу схвалила законопроєкт №0173 про ратифікацію меморандуму про співпрацю між урядом України та Організацією НАТО із зв'язку та інформації.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Повна назва документа – Меморандум про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв'язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в межах програми НАТО "Партнерство заради миру".

У межах меморандуму, підписаного сторонами ще в січні 2022 року, НАТО поглиблюватиме співпрацю з Україною в напрямку модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг.

Перша відповідна угода була схвалена в 2015 році і з того часу Організація НАТО постійно підтримувала Україну в технологічних питаннях, насамперед через Трастовий фонд НАТО-Україна з питань командування, контролю, зв’язку та комп’ютерів.

У межах угоди була розроблена регіональна програма безпеки повітряного простору Україна-НАТО (RASP) для забезпечення раннього сповіщення та координації загроз повітряному простору. Система включає інтегровану систему IP-телефонії та пропонує операторам інструменти, які допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики та виділення траси літака.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що після завершення повномасштабної війни з РФ членство у НАТО залишиться для України більшим пріоритетом, аніж вступ до ЄС.