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Рада ратифицировала меморандум о сотрудничестве с НАТО

Среда, 16 ноября 2022, 17:37

Верховная Рада в среду одобрила законопроект №0173 о ратификации меморандума о сотрудничестве между правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из карточки законопроекта на сайте парламента.

Полное название документа - Меморандум о договоренности между Правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации о сотрудничестве по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

В рамках меморандума, подписанного сторонами еще в январе 2022 года, НАТО будет углублять сотрудничество с Украиной в направлении модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг.

Первое соответствующее соглашение было одобрено в 2015 году и с тех пор Организация НАТО постоянно поддерживала Украину в технологических вопросах, прежде всего через Трастовый фонд НАТО-Украина по вопросам командования, контроля, связи и компьютеров.

В рамках соглашения была разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина-НАТО (RASP) для обеспечения раннего оповещения и координации угроз воздушному пространству. Система включает интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение трассы самолета.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что после завершения полномасштабной войны с РФ членство в НАТО останется для Украины большим приоритетом, чем вступление в ЕС.

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Парламент Украины Расширение НАТО

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