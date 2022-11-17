Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочіпів компанії, пов’язаній з Китаєм 

Четвер, 17 листопада 2022, 12:04

Уряд Британії прийняв рішення про скасування продажу найбільшого в країні заводу мікрочіпів компанії, яка має китайського власника. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Йдеться про фабрику Wafer Fab, яку у липні 2021 року купила компанія Nexperia, що розташована у Нідерландах, але є "дочкою" зареєстрованої у Шанхаї Wingtech.

Угоду щодо Wafer Fab вирішили переглянути у зв’язку з глобальним дефіцитом мікрочіпів, у тому числі через тиск парламентського комітету із закордонних справ, депутати з якого застерегли, що фактично йдеться про продаж вкрай важливого підприємства компанії з країни, яка є стратегічним конкурентом Британії. 

Nexperia зобов’язали продати 86% своєї частки власності "для зменшення ризиків для нацбезпеки".

У компанії заявили, що шоковані рішенням і будуть оскаржувати його. 

Нагадаємо, наприкінці жовтня Німеччина схвалила суперечливі інвестиції Китаю в порт Гамбурга, хоча і в меншому обсязі, ніж той, на який претендував китайський судноплавний гігант.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Китай

Статті

Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ

Щоби провести цей безпрецедентний суд і безпрецедентне розслідування, довелося навіть змінити кримінально-процесуальне законодавство Нідерландів...
17 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Андрій Гук, Київ-Гаага-Схіпхол

Третій похід у Білий дім: якими є шанси Дональда Трампа знову стати президентом

Дональд Трамп зважився оголосити свої президентські амбіції попри не дуже вдале інформаційне тло. Як це вплине на його шанси на переобрання?
16 листопада 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

Ракетою по Польщі: що відомо про атаку на державу НАТО та якими можуть бути наслідки

Якими можуть бути наслідки ракетного удару по польському Пшеводуву та чи є підстави говорити про провину України?
16 листопада 2022 — Юрій Панченко, Ганна Шелест