Британия отменяет продажу своего крупнейшего завода микрочипов компании, связанной с Китаем 

Правительство Великобритании приняло решение об отмене продажи крупнейшего в стране завода микрочипов компании, которая имеет китайского владельца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Речь идет о фабрике Wafer Fab, которую в июле 2021 года купила компания Nexperia, которая зарегистрирована в Нидерландах, но является "дочкой" зарегистрированной в Шанхае Wingtech.

Соглашение по Wafer Fab решили пересмотреть в связи с глобальным дефицитом микрочипов, в том числе из-за давления парламентского комитета по иностранным делам, депутаты из которого предостерегли, что фактически речь идет о продаже крайне важного предприятия компании из страны, которая является стратегическим конкурентом Британии.

Nexperia обязали продать 86% своей доли собственности "для уменьшения рисков для нацбезопасности".

В компании заявили, что шокированы решением и будут оспаривать его.

Напомним, в конце октября Германия одобрила спорные инвестиции Китая в порт Гамбурга, хотя и в меньшем объеме, чем тот, на который претендовал китайский судоходный гигант.