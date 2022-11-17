Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британия отменяет продажу своего крупнейшего завода микрочипов компании, связанной с Китаем 

Четверг, 17 ноября 2022, 12:04

Правительство Великобритании приняло решение об отмене продажи крупнейшего в стране завода микрочипов компании, которая имеет китайского владельца. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Речь идет о фабрике Wafer Fab, которую в июле 2021 года купила компания Nexperia, которая зарегистрирована в Нидерландах, но является "дочкой" зарегистрированной в Шанхае Wingtech.

Соглашение по Wafer Fab решили пересмотреть в связи с глобальным дефицитом микрочипов, в том числе из-за давления парламентского комитета по иностранным делам, депутаты из которого предостерегли, что фактически речь идет о продаже крайне важного предприятия компании из страны, которая является стратегическим конкурентом Британии. 

Nexperia обязали продать 86% своей доли собственности "для уменьшения рисков для нацбезопасности".

В компании заявили, что шокированы решением и будут оспаривать его. 

Напомним, в конце октября Германия одобрила спорные инвестиции Китая в порт Гамбурга, хотя и в меньшем объеме, чем тот, на который претендовал китайский судоходный гигант.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Китай

Статьи

Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ

Чтобы провести этот беспрецедентный суд и беспрецедентное расследование, пришлось даже изменить уголовно-процессуальное законодательство Нидерландов...
17 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Андрей Гук, Киев-Гаага-Схипхол

Третий поход в Белый дом: какие шансы у Дональда Трампа снова стать президентом

Дональд Трамп решился объявить свои президентские амбиции, несмотря на не очень удачный информационный фон. Как это повлияет на его шансы на переизбрание? (укр.)
16 ноября 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

Ракетой по Польше: что известно об атаке на страну НАТО и какими могут быть последствия

Какими могут быть последствия ракетного удара по польскому Пшеводуву и есть ли основания говорить о вине Украины?
16 ноября 2022 — Юрий Панченко, Анна Шелест