В Испании скандал из-за нового закона о сексуальном насилии: осужденные могут досрочно выйти на свободу

В Испании разгорелся скандал после того, как закон об ужесточении наказания за преступления на сексуальной почве начал использоваться адвокатами для смягчения уже вынесенных приговоров своим клиентам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В результате законодательных изменений по меньшей мере четверо преступников могут досрочно выйти из тюрьмы, а по крайней мере в восьми других делах адвокаты добились сокращения сроков заключения для осужденных насильников.

К примеру, в одном случае приговор мужчине, заключенному на восемь лет за сексуальное насилие над 13-летней падчерицей, суд Мадрида сократил на два года. А на Майорке двое насильников, осужденных на три года, теперь могут выйти на свободу, поскольку они уже отбыли два года заключения.

Дело в том, что испанский уголовный кодекс предусматривает: в случае принятия нового закона новые преступления, содержащиеся в нем, могут быть применены в ретроспективе. Поэтому в некоторых случаях защита утверждала, что новый закон устанавливает более низкие минимальные сроки наказания, а значит, начальные приговоры должны быть уменьшены.

Министр по вопросам равенства Испании Ирен Монтеро, которая инициировала принятие нового закона, выступила в его защиту, заявив, что "мачизм может заставить некоторых судей применять закон неправильно".

Профессор-юрист Университета Валенсии Карлос Флорес сказал BBC, что этот комментарий "вызвал возмущение среди представителей юридической профессии". "Сейчас 55% испанских судей - женщины, поэтому обвинять их в "мачизме" является оскорблением. А правовое образование судей по гендерным вопросам продолжается уже давно", - отметил он.

Напомним, новый закон, известный под названием "только 'да' означает 'да'", по которому секс без явного согласия будет считаться изнасилованием, был принят в Испании в августе этого года, а вступил в силу в октябре.

Он был разработан после группового изнасилования 18-летней девушки пятью мужчинами в испанском городе Памплона. Возмущение общественности вызвало то, что полиция в отчете о происшествии написала о "пассивном или нейтральном" выражении лица жертвы.