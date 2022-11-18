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США наклали санкції на десяток компаній, які допомагали Ірану обходити торгові обмеження

П'ятниця, 18 листопада 2022, 07:51

Сполучені Штати наклали санкції на 13 компаній з різних країн за те, що вони допомагали Ірану продавати підсанкційну продукцію нафтопереробної та нафтохімічної промисловості. 

Про це повідомив Мінфін США, пише "Європейська правда". 

Управління з контролю за іноземними активами наклало санкції на 13 компаній, які допомагали іранським Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC), Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), National Iranian Oil Company (NIOC) та Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) продавати до клієнтів у східній Азії продукцію на сотні мільйони доларів.

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Зазначається, що це вже п’ята серія нових обмежень проти прихованої торгівлі іранськими нафтопродуктами за 2022 рік. 

Компанії, які потрапили під санкції, зареєстровані в ОАЕ, Китаї, Гонконгу. 

Нагадаємо, 15 листопада США запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні. 

Канада також запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів".

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