США наложили санкции на десяток компаний, которые помогали Ирану обходить ограничения

Соединенные Штаты наложили санкции на 13 компаний из разных стран за то, что они помогали Ирану продавать подсанкционную продукцию нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Об этом сообщил Минфин США, пишет "Европейская правда".

Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на 13 компаний, которые помогали иранским Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC), Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), National Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) продавать клиентам в восточной Азии продукцию на сотни миллионов долларов.

Отмечается, что это уже пятая серия новых ограничений против скрытой торговли иранскими нефтепродуктами за 2022 год.

Компании, которые попали под санкции, зарегистрированы в ОАЭ, Китае, Гонконге.

Напомним, 15 ноября США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

Канада также ввела санкции против производителя иранских "Шахедов".