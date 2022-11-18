Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США наложили санкции на десяток компаний, которые помогали Ирану обходить ограничения

Пятница, 18 ноября 2022, 07:51

Соединенные Штаты наложили санкции на 13 компаний из разных стран за то, что они помогали Ирану продавать подсанкционную продукцию нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 

Об этом сообщил Минфин США, пишет "Европейская правда". 

Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на 13 компаний, которые помогали иранским Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC), Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), National Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) продавать клиентам в восточной Азии продукцию на сотни миллионов долларов.

Венгрия объявила о развитии партнерства с Ираном, который входит в "ось зла" США

Отмечается, что это уже пятая серия новых ограничений против скрытой торговли иранскими нефтепродуктами за 2022 год. 

Компании, которые попали под санкции, зарегистрированы в ОАЭ, Китае, Гонконге. 

Напомним, 15 ноября США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине. 

Канада также ввела санкции против производителя иранских "Шахедов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции США Иран

Статьи

Испытание голосованием: как самые крупные социальные сети реагировали на выборы в США

Как социальные сети реагировали на риски, связанные с недавними выборами в США, какие специальные практики они вводили и что из них может быть полезным для Украины.
17 ноября 2022 — Анастасия Романюк, для Европейской правды

Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ

Чтобы провести этот беспрецедентный суд и беспрецедентное расследование, пришлось даже изменить уголовно-процессуальное законодательство Нидерландов...
17 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Андрей Гук, Киев-Гаага-Схипхол

Третий поход в Белый дом: какие шансы у Дональда Трампа снова стать президентом

Дональд Трамп решился объявить свои президентские амбиции, несмотря на не очень удачный информационный фон. Как это повлияет на его шансы на переизбрание? (укр.)
16 ноября 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды