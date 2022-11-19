США наклали санкції на росіянина і білоруску за корупцію з гватемальськими шахтами

Державний департамент і міністерство фінансів США ввели санкції проти росіянина і білоруска за "акти корупції, які загрожують Сполученим Штатам" в гірничодобувному секторі Гватемали.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Росіянин Дмітрій Кудряков і білоруска Ірина Литвинюк нібито керували численними схемами хабарництва протягом декількох років за участю політиків, суддів і державних чиновників, заявило в п'ятницю міністерство фінансів.

"Ми разом з народом Гватемали і підтримуємо захист природних ресурсів країни від зовнішньої експлуатації", - йдеться в заяві міністра фінансів США Брайана Нельсона, - "Ми будемо використовувати наші інструменти для того, щоб допомогти корумпованим ділкам відповісти за розкрадання коштів гватемальського народу".

У заяві Державного департаменту США йдеться, що санкції проти двох осіб і трьох пов'язаних з ними організацій "спрямовані на кричущу російську корупційну мережу, щоб зруйнувати її експлуататорську практику в гірничодобувній промисловості Гватемали".

Під санкції потрапили компанії Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel та Mayaniquel.

За даними Міністерства фінансів США, ці компанії функціонують як дочірні підприємства інвестиційної групи "Солвей", яку Мінфін називає російським підприємством, що експлуатує гватемальські шахти з 2011 року.

Кудряков є керівником гірничодобувної діяльності Solway в Гватемалі.