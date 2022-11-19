США наложили санкции на россиянина и белоруску за коррупцию с гватемальскими шахтами

Государственный департамент и министерство финансов США ввели санкции против россиянина и белоруски за "акты коррупции, которые угрожают Соединенным Штатам" в горнодобывающем секторе Гватемалы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина США.

Россиянин Дмитрий Кудряков и белоруска Ирина Литвинюк якобы руководили многочисленными схемами взяточничества в течение нескольких лет с участием политиков, судей и государственных чиновников, заявило в пятницу министерство финансов.

"Мы вместе с народом Гватемалы и поддерживаем защиту природных ресурсов страны от внешней эксплуатации", - говорится в заявлении министра финансов США Брайана Нельсона, - "Мы будем использовать наши инструменты для того, чтобы помочь коррумпированным дельцам ответить за хищение средств гватемальского народа".

В заявлении Государственного департамента США говорится, что санкции против двух лиц и трех связанных с ними организаций "направлены на вопиющую российскую коррупционную сеть, чтобы разрушить ее эксплуататорскую практику в горнодобывающей промышленности Гватемалы".

Под санкции попали компании Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel.

По данным Министерства финансов США, эти компании функционируют как дочерние предприятия инвестиционной группы "Солвей", которую Минфин называет российским предприятием, эксплуатирующим гватемальские шахты с 2011 года.

Кудряков является руководителем горнодобывающей деятельности Solway в Гватемале.