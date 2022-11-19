У Німеччині допустили можливість локальних відключень електроенергії

Через напружену ситуацію у сфері енергопостачання найближчими місяцями Німеччина може зіткнутися з локальними відключеннями електроенергії.

Про це заявив глава Федерального відомства із захисту населення і допомоги при катастрофах (BBK) Ральф Тіслер в інтерв'ю Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути", - заявив Тіслер.

При цьому він уточнив, що йдеться про регіональні та обмежені за часом відключення електрики. Їхньою причиною, за словами Тіслера, може бути не тільки нестача електроенергії, а й "цілеспрямовані відключення електромережі", які проводитимуться з метою забезпечення її безпеки та надійності електропостачання.

Очільник BBK додав, що ризик відключень зросте з січня і лютого 2023 року. Однак у його відомстві вважають, що це будуть короткострокові відключення - так звані "браунаути", - а не тривалі відключення на масштабній території ("блекаути").

Водночас Тіслер зазначив, що місцева влада не скрізь "справді зразково" підготовлена до можливих перебоїв з енергопостачанням і має точні плани дій на цей випадок.

На думку Тіслера, істотна частина населення Німеччини також уже розпізнала ризики, пов'язані з можливими блекаутами взимку. "Однак це ще не привід для паніки, - попередив він. - З усім, що ми спостерігаємо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, в основному, людям вдалося".

До 3 листопада, за даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe, газосховища Німеччини були заповнені в середньому на 99,19%.

Згідно з планом зі зберігання газу, підготовленим міністерством економіки ФРН, щоб газу вистачило в країні на весь холодний період, на початок лютого 2023 року рівень заповненості сховищ не повинен бути меншим за 40%.